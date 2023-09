NÄDALA NÄGU ⟩ Kirikumees jäi moraaliga kimpu

Peapiiskop Urmas Viilma rõhutas Postimehele antud intervjuus, et Tammsalu saab jätkata Tallinna praostkonna vikaarõpetajana ja peab kõiki tegevusi vaimulikuna kooskõlastama praostiga. Piirangud on eriti tugevad, kuni ta on oma isikliku elu suhted korda seadnud ehk otsustama, kas ta jätkab oma neljanda abieluga, lahutab selle ja läheb uue suhtega seaduslikult edasi või jätkab tsölibaadis. Peapiiskop sõnas, et vaid mõned aastad emerituurini jäänud vaimulikul ei ole tõenäoliselt enam võimalik saada ka mõne teise kirikukoguduse õpetajaks. Ühe mööndusena lubab Viilma, et kodumaal patuseks kuulutatud Tammsalu võib erandkorras vähemalt korra käia Brüsselis eesti luteri kogudust teenimas.