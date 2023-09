Martin Ehala ⟩ Kes karjub «Maha liberalism!»

Avapaugu teeb Columbia ülikooli doktorant Gustav Kalm artikliga «Liberalismi vastu». Mees on võtnud omale Heraklese töö tõestada, et «EKRE ja nende kaasteelised», eesotsas politoloog Martin Mölderiga on süüdi liberalismi mõiste kuritahtlikus lörtsimises, luues sellele kunstliku vastanduse konservatismiga. See tees on muidugi läbinisti demagoogiline, sest Kalm, kellel on bakalaureuse- ja magistrikraadid Pariisi ja New Yorgi mainekatest ülikoolidest, teab suurepäraselt, et liberalismi mõiste muutus kõigepealt lääne poliitilises ja akadeemilises mõtlemises, kust see mõningase hilinemisega jõudis ka Eestisse.