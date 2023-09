Erik Aru ⟩ Eesti eksport Venemaale mühiseb edasi, kasvõi ringiga

Läbi Eesti liigub samuti hulgaliselt teistest riikidest pärit kaupa, nagu tõendavad fotod eile keskpäeva paiku Koidula piiripunktis nähtud rongist, millel oli vagunite kaupa põllumajandustehnikat. See kõik paistab silma ka ekspordistatistikas.

Kui vaadata ekspordinäitajaid, siis on Venemaa-suunal näha ainult väikest langust. Kui võrrelda eksporti Venemaale näiteks perioodil märtsist 2022 veebruarini 2023 sama näitajaga vahemikust märtsist 2021 veebruarini 2022, siis on langus kõigest kaks protsenti. Kui sama perioodi võrrelda aga nelja varasema märtsist veebruarini ulatuva ajavahemiku keskmisega, on Venemaa-suunaline kaubandus vähenenud seitse protsenti. Igal juhul pole eksport kukkunud nulli lähedalegi.