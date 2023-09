RAINER SAKS ⟩ Ukraina droonide lend ei rauge. Venemaad kimbutab relvade puudus

Ukraina jätkab psühholoogilise surve ehitamist Venemaa suunas jutustustega oma arendatavatest raketi ja drooni programmidest. Kuna viimaste nädalate jooksul on olnud pidevaid Ukraina raketi- ja droonirünnakute tabamusi Venemaa territooriumil ning Krimmis, siis on kontekst selleks igati sobiv. Uued kasutusele võetud droonid peaksid lendama 1000 km kaugusele, nagu korduvalt lubatud.

Eile liitus kõnekooriga ka president Zelenskõi, kes nimetas, et alustatud on massiliselt ründedroonide tootmist, mis suudavad tabada sihtmärke kaugemal, kui 700 km. Veelgi ebamugavamad on aga Ukraina modifikatsioonid nende endi kunagi arendatud laevakaitse rakettidest Neptun, millega on juba hävitatud kalleid sihtmärke Krimmis.