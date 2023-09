Sotsiaalmeedias lööb laineid Jevgeni Prigožini «surmajärgne» video, kus ta kuulutab, et on kõigi kuulduste kiuste elus ja terve. Ilmselt Aafrikas tehtud ülesvõttes ütleb ta, et «praegu on augusti teine pool». Ülevaadet sellest võib näha näiteks Ukraina ajakirjaniku Daša Stšaslivaja kanalis.

Ajamääratlus «augusti teine pool» on muidugi oluliselt ebatäpsem kui öelda, et täna on 30. või 31. august. Enamuse vaatlejate meelest väljend «augusti teine pool» just reedab, et see pole tehtud pärast Prigožini väidetavat ja üsna tõenäolist hukkumist 23. augustil, vaid Prigožini jutt on salvestatud ilmselt 19. või 20. augustil.