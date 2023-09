Pille Toompere ⟩ Õpetaja olla on uhke ning hää

50+ on täiesti see vanus, mil õpetajana kooli tagasi minna. Siis, kui oma lapsed suured, kui koolipoisitembud toovad kurjaks saamise asemel muige suule, kui mõistad, et lapsel on vahel sind, täiskasvanud inimest, lihtsalt enda kõrvale tarvis, kirjutab Viimsi kooli saksa ja soome keele õpetaja Pille Toompere.