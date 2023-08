Juhtkiri ⟩ Kui kool marginaliseerub, on ühiskond surmalaps

Kas põhjuseks on liiga väike palk või liiga ränk töö? Need kaks probleemi on olulised ning omavahel seotud. Kui palk on väike, tekib tahtmine kompenseerida seda suurema koormusega. Või siis teistpidi – et kui õpetajaid on vähe, siis need, kes on, peavad kandma suuremat koormat. Seda koormavedu näevad õpilased ja õpetajate endi lapsedki – ja teevad justkui alateadlikult otsuse, et selline elu on liiga raske.