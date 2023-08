Ene-Margit Tiit ⟩ Sündimusuuring tekitas kahetisi tundeid

Ühelt poolt toetavad andmeusku teadlased seisukohta, et mida rohkem asjalikke ja pädevaid analüüse teadlased andmete põhjal teevad, seda parem. Loomulikult eeldusel, et tegemist on ühiskonnale olulise teemaga ja et analüüsi metoodika vastab kõigile eetika ja asjatundlikkuse kriteeriumidele.

On väga oluline, et Eesti inimesteni jõuab teadmine, et ükski teadlane ei kasuta teadusuuringuks saadud või kogutud andmeid andmekoguja huvide vastaselt. Et teadlasi ja statistikuid ei huvita see konkreetne isik, kelle andmeid analüüsitakse, vaid üksnes teatavad tunnused ja nendevahelised seosed. Need on vajalikud, et teha üldkasutatavaid teaduslikke järeldusi ja neid kasutatakse ainult selleks. Selle veendumuse aluseks on inimeste usaldus teadlaste ja teadustöö vastu. Usaldus põhineb teadlaste ja andmedoonorite vastastikusel austusel ning kõigi kokkulepete ja reeglite täpsel jälgimisel. Usaldust tuleb hoida, sest see on väga raskesti taastatav.