MART RAUDSAAR ⟩ Kallas ärgu lootkugi

Seda on sobilik meenutada just 1. septembri, tarkusepäeva eel. Peaministri suhtekorralduslik strateegia on läbinähtav. Avaliku arvamuse tsüklil on oma arenguloogika ning enamasti ei püsi ükski teema maksimaalse intensiivsusega üldsuse tähelepanu orbiidis lõpmatuseni. Tuletame meelde, mis on juhtunud näiteks Ukraina sõja teemaga, mida alguses arutati pereringis, tänaval ja sünnipäevalaua taga. Ukraina sõda on muutunud meie igapäevaseks kaaslaseks, mille käsitlust on veidi elavdanud Eesti-lähedase Pihkva sõjaväelennuvälja ründamine. Võib isegi öelda, et sõja teema on normaliseerunud, nagu me harjume elama kroonilise valuga.