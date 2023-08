Loretta Kruusimäe ⟩ Peaministrit ei saa mõista ühestki vaatepunktist

Selgus, et riigijuhi abikaasa äritegevus on seotud Venemaaga. Kallas on Ukraina sõja esimesest päevast peale rääkinud, et igasugune äri Venemaal tuleks lõpetada. Samuti on ta välispoliitikas silma paistnud, sest pooldab karme sanktsioone Venemaale. Nüüd aga selgub, et tema enda abikaasal on osalus firmas, mis teeb koostööd Venemaa ettevõttega. Veod naaberriiki on toimunud iga päev ning firma on teeninud sõja algusest kümneid miljoneid eurosid. Ma oleks oodanud sellises olukorras, et Kaja Kallas on äärmiselt resoluutne ning lihtsalt ütleb, et selline koostöö on taunitav ja peab lõppema kohe. Riigijuhilt tuli aga imelikke selgitusi, miks tema abikaasa probleemi ei näinud, samal ajal kui ta on ise olnud üle aasta olnud seisukohal, et miski, mis on seotud Venemaaga, ei ole aktsepteeritav. Samuti olid Kallase vastused nipsakad ning üleolevad, rääkides sellest, et tema usaldab oma meest ega ole huvi tundnud, millega too tegeleb. Ka olevat peaministril endal piisavalt tegemist.