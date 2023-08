Nurmely Mitrahovitš ⟩ Abipolitseiniku seadus peab muutuma paindlikumaks

Praegu tegutseb Eestis abipolitseinikuna üle 1100 tubli mehe ja naise. Võib julgelt öelda, et need, kes on valinud abipolitseiniku rolli, on omamoodi ühiskonna superkangelased. Kinolinalt teame, et superkangelane on eriliste võimete ja kõrge moraaliga inimene, kes riskib oma eluga, et teisi aidata. Abipolitseiniku supervõimeks on soov ja tahe panustada oma vaba aega, teadmisi, oskusi selleks, et meil kõigil oleks turvalisem ja parem Eestis elada. Meie päris oma superkangelased on Eesti tänavatel tegutsenud juba pea kolmkümmend aastat.