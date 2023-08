AARE LAPÕNIN ⟩ Kallase sisepoliitiline roll polnud kunagi suur. Nüüd on läinud ka välispoliitiline

Eelmise aastal 22. juunil ilmus kuulus Financial Timesi artikkel, kus meie peaminister ütles läänemaailmale ilustamata välja kogu tõe: olemasolevate NATO kaitseplaanidega meid hävitatakse maamuna pealt. See oli julge ja õige. Ta eskaleeris diskussiooni vajalikule tasemele ning seejärel hakkas tulema realistlikumat kaitsevõimkuse planeerimist.

Sama resoluutne oli meie peaminister ka sanktsioonide kehtestamisel ning lääne mobiliseerituse ning ühtsuse hoidmisel. 3. märtsil FT korrespondendile antud usutluses hoiatas Kaja Kallas, et soov lõpetada sõda ajaga aina kasvab ning see on ohtlik. Ta lisas, et praegu on meil õnnestunud «panna Saksamaa ja Prantsusmaa vaatama asju meie pilgu läbi».

Kui selle aasta kevadel taaskord Financial Times avaldas oma analüüsi, et läbi Balti riikide on liikunud ligi miljardi dollari ulatuses sanktsioonide all olevaid kaupu, väitis Kaja Kallas, et räägib meie ettevõtjatega, et selline kaubandus peatada. Ta süüdistas ettevõtjaid kahepalgelisuses, kes kaubanduse kaudu toetatavad agressorit.

Ja nüüd selgub, et tema enda mees on agressorit oma ettevõtete kaudu «kaudselt toetamas», tehes äri terroririigi territooriumil. Ma keeldun uskumast, et Kaja Kallas on nii hajameelne, et nähes slaididel eelmise aasta jaanuaris väga selgelt, et mehega seotud äridel on tehas Peterburgis, ta selle täielikult unustas. Ta oleks pidanud selle aasta märtsis kahepalgelisuses agressoriga kaubitsevaid ettevõtjaid süüdistades mõtlema, et «peaks küsima mehe käest, mis tema vene äridest on saanud».