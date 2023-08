Jaak Valge ⟩ Vihakõneseadus on enamat kui tsensuur

Praegu kehtiva karistusseadustiku järgi on rühmatunnuse alusel tehtud avalik üleskutse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele karistatav siis, kui sellega kaasneb oht isiku elule, tervisele või varale. Kui eelnõu seaduseks saab, karmistatakse karistusi ning vaenu õhutamise või vihakõnega on tegemist ka sel juhul, kui väljendatakse end moel, mis kellelegi ohtu kaasa ei too, ent mis seisneb, nagu eelnõu seletuskirjas märgitakse, «abstraktse ohu ja vaenamise fooni loomises» ning «millel on potentsiaal oluliselt ohustada ühiskonna turvalisust». Justiitsminister Kalle Laanet on seejuures kinnitanud, et tal ei tule viimasest kümnest aastast meelde ühtegi juhtumit, kus eelnõus pakutud vaenukõne paragrahviga saanuks kedagi karistada – tegemist on ettevaatava seadusega.