HANNES NAGEL ⟩ Raha ei ole, päästja ei tule, pidage vastu!

Excelist, tuleb välja, on võimalik jääda sõltuvusse ja saada ka üledoos. Kuidas muud moodi selgitada rahandusministri kommentaare ses osas, et kuna siseministeerium sai kriisides raha juurde, on nüüd neil aeg proportsionaalselt teistest rohkem kärpida.

Kriisiaegsed rahaeraldised lisaeelarvest ja reservist on oma sisult toimetulekutoetused, need ei ole mõeldud püsivalt ja pikaajaliselt võimekuste tõstmiseks. Sisejulgeoleku valdkonnale antud rahast, mis on kulunud viimaste aastate kriisides näiteks ajutise piirikontrolli taastamiseks, Ukraina sõjapõgenikega toimetamiseks või sireenide hankimiseks, on saanud omamoodi kummaline kauplemisargument. Võiks isegi öelda, et hiljutises rahandusministri retoorikas on sellest saanud justkui reservist ministeeriumile antud laen, mida tuleb nüüd kärpe korras tagasi maksma hakata. Sest – šaakalid, kuidas te julgesite teistest rohkem raha saada?