JUHTKIRI ⟩ Pihkva plahvatuste kaja

Ukraina on pakkunud Venemaa vastu peetavas kaitsesõjas palju strateegilisi üllatusmomente. Ainus võimalus sundida Moskooviat oma plaane muutma ja järeleandmisi tegema on purustada agressor tema enda pinnal. Et lääs ei ole tänaseni saanud üle krambist Venemaa territooriumi puudutavate sõjaliste rünnakute suhtes, tuleb läheneda teistsuguse nurga alt.

Olenemata selles, kas rünnak korraldati Ukrainast või Venemaa enda territooriumilt, oli see hästi ette valmistatud ja oskuslikult läbi viidud. Venemaa armeele on see taas kord väga piinlik episood ning näitab, et suurriigi armee luureteenistus suudab edukaid hübriidrünnakuid teiste vastu läbi viia, kuid on ise nende vastu kaitsetu. See on kindlasti õppimise koht Eestile.