Peaminister Kaja Kallas ei läinud riigikogu erikomisjoni istungile, kuhu teda kutsuti. Parlamentaarne kontroll ja valitsusliikmete kutsumine riigikogu või selle komisjonide ette kuulub demokraatliku riigikorralduse juurde. Seda on mõlema poole ajakava arvestades Eestis järgitud. Kuidas suhtuda sellesse, kui valitsusliige keeldub komisjoni ette tulemast? Kas selliseid juhtumeid on varem olnud ja kuidas neid on lahendatud? Millised on teie lahendused selleks, et parlamentaarne kontroll toimiks?