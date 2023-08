Tomasz Chłoń ⟩ Kas Wagneri juhi surm mõjutab Poola valimiste tulemust?

Pärast Prigožini mässu ja Wagneri bandiitide Valgevenesse ümberasumist hakkasid Putin ja Lukašenka nendega poolakaid hirmutama. Varssavi ja teiste Poola linnade tänavatele ilmusid lendlehed, milles öeldi: «Me oleme juba siin, liituge meiega.» Jaroslaw Kaczynski rääkis äärmiselt ohtlikust formatsioonist Poola piiri lähedal ja peaminister Morawiecki ütles, et see oleks võinud kahe tunniga Varssavisse jõuda, kui ei oleks olnud PiSi. Samal ajal avaldas eriteenistuse esindaja arvamust, et «peamiselt on meil tegemist vahu üleskloppimise ja Poola vastu suunatud primitiivsete psühholoogiliste ja infomängudega».