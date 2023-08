MARK GALEOTTI ⟩ Mis ootab Putinit ees pärast Jevgeni Prigožini surma?

Juhuslikult olin ma koos mõnede lääne kõrgemate sõjaväelastega õhtust söömas, kui tuli teade Wagneri palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini surmast. See, et Vladimir Putin oli juunis Moskva peale marssinud leitnandile kätte maksnud, polnud üllatav, pigem hoopis see, et tapmine tuli nii kiiresti pärast seda, kui Putin oli talle avalikult armu andnud – ja et see oli nii suurejooneline. «See muudab kogu mängu,» märkis üks meist, sest «kes saab nüüd bossi usaldada?»