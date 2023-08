RAINER SAKS ⟩ Ukraina droonide suurrünnak Pihkvale häbistas Venemaa juhtkonda

Droonirünnakud üle kogu Venemaa kinnitavad aga ka seda, et seal napib kvaliteetseid õhuseire ja õhutõrje vahendeid et kaitsta oma õhuruumi isegi oluliste sõjaliste objektide piirkonnas. Lisaks saab iga sellise rünnakuga kinnitust fakt, et Ukraina üritab rünnata sõjaliselt olulisi objekte. Venemaa rünnakud aga tabavad peamiselt tsiviiltaristut või lihtsalt linnade elurajoone. Ukraina rünnakud aitavad neil ka päriselt hävitada Vene väevõimeid ja muudavad venemaa sõjalise operatsiooni planeerimise ja läbi viimise palju keerulisemaks.