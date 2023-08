JUHTKIRI ⟩ Valitsuse kõige pakilisem probleem on majandus

Pessimistlikke noote lisas 29. augusti Postimehes tööandjate keskliidu juht Arto Aas, kes tõi välja, et Eesti on päris katastroofiliselt kaotamas konkurentsivõimet. Kui varem võis märgata, et välisinvestorid väldivad Eestit, siis nüüd pööravad ka Eesti ettevõtjad kodumaale selja, püüdes pigem mujal investeerida. Eestit muserdab liigkiire inflatsioon ja ekspordi langus, eriti kehvas seisus on töötlev tööstus.