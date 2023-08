Üks mu hea tuttav teatas, kuidas talle meeldib suhelda tehisaruga. Too on viisakas ja vastab küsimustele. Tõepoolest, enda kogemus on samasugune – tehisaruga suheldes ei valda sind negatiivsed emotsioonid ja erinevalt paljudest Eesti poliitikutest vastab tehisaru ausalt, et ta ei tea vastust, kui nii peaks juhtuma. Aga paljudel juhtudel teab.