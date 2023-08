URMAS REINSALU ⟩ Peaminister ei saa tegutseda kontrollivabas ruumis

Eelmisel nädalal lahvatas skandaal seoses peaministri pere Venemaa äriga. Peaminister on andnud avalikkusele vastakaid ütlusi ning ettevõtjate hilisematest kommentaaridest on selgunud, et täiemahulise sõja ajal on Eesti ettevõte, mille osanik on peaministri abikaasa ning mille kontserni ettevõtte kasuks on ka peaministri enda laenu kasutatud, korraldanud vedusid Venemaale, et tagada nüüdseks EL liidu poolt sanktsioneeritud kauba tootmine Venemaal.