​Ajal, mil toimub ajaloo suurim reservväelaste kogunemine «Ussisõnad», käib ühiskonnas suuremat sorti ussitamine. Selle keskmes on arusaam, et meie uskumus, nagu oleks Eesti poliitilise kultuuri eeskujuks Lääne-Euroopa, on osutunud ekslikuks. Sest ühtäkki ei kehti enam teadmine, et teatud teemade puhul ministrid ja peaministrid astuvad vastu vaidlemata tagasi. Ja et see ongi poliitiline kultuur, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.