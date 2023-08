PEETER SAARI ⟩ Jalgrattateid ei peaks tegema muu liikluse arvelt

23. augusti Postimehe kolumnis «Riia tänava ümberkujundamiseks on viimane aeg» kutsub linnavolinik Mart Hiob rajama Tartus Riia tänavale jalgrattasõiduradu autode eemaletõrjumise arvel. Väljakäidud argumendid aga on sellised, millele ei saa kuidagi reageerimata jätta.

Mudilased tõusku kolmveerand tundi varem üles, et bussiga seigelda või et ema või isa jõuaks enne tööle minekut nad rattakorvis - kuimitu sinna mahub? - sõime-aeda-kooli vedada ja enne tööpostile asumist duši all käia!? Muidugi, võrdsed võimalused - penskar või noorpere telligu takso oma niigi kõhnuva rahakoti rõõmuks? Aga kas takso või Bolt võtab Riia tänaval vähem ruumi?

Kolumni autori helesiniseks unistuseks on Riia tänavast kujundada «tänav selle kõige paremas tähenduses, kus tänavajoonel paiknevate hoonete esimesel korrusel on ärid ning kõrgemal bürooruumid ja elukorterid». Kuna kesklinnast viaduktini see suuresti on juba praegugi selline, siis ilmselt peetakse silmas Coop'i toidupoest lõuna poole jäävaid kilomeetreid.