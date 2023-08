MAARJA-LEENA SAAR ⟩ Rahvaalgatus: koht, kus inimesed saavad väljendada pahameelt

Augustikuu on juba toonud Rahvaalgatus.ee portaalile uue rekordi, kus poole kuu jooksul on antud kokku üle 42 000 digiallkirja. Lisaks on suvega kogunenud automaksu vastu juba 50 000 allkirja. Mida tähendab selline allkirjade andmine laiemalt meie valitsemisele ja demokraatiale, kirjutab Eesti Koostöö Kogu ekspert Maarja-Leena Saar.