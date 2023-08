Ajakirja Time 9. jaanuaril 1933 ilmunud numbri kaanel oli foto Ohiost pärit Ameerika insenerist Charles Ketteringist (186 USA patenti), kes vendade Wrightide edust inspireerituna töötas 1910. aastal välja mehitamata õhusõiduki (Kettering Bug) – mis oli sisuliselt tiibadega pomm. «Ketteringi mardikal» oli 40-hobujõuline mootor, see liikus kiirusega 50 miili tunnis ja võis kanda 300 naela lõhkeainet 120 km kaugusele, makstes seejuures 400 dollarit. Nii sai alguse mehitamata ründelennukite areng.

Kümned Kiievit ja vastuseks Moskvat – kahe linna vaheline kaugus on suurem kui 1000 km – ründavad mehitamata õhusõidukid (UAVd) tõestavad, et tänapäeval on droonidest saanud üks peamisi relvaliike, mida kasutatakse alates luurest, sidest ja kauba kohaletoimetamisest kuni kõige lähemal ja väga kaugel asuvate sihtmärkide ründamiseni.