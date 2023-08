Mihkel Mutt ⟩ Caesari naine ja peaministri abikaasa

Kui tipp-poliitik vaatab läbi sõrmede sellele, et ta elukaaslast saab kahtlustada ebaseaduslikes ettevõtmistes, võib olla tegemist poliitiku teadmatusega, mis ei vabanda. Võib olla tegemist naiivsusega, et asi pole oluline – ja ka see ei vabanda. Ja võib olla ka usk, et «minu puhul ei tule see arvesse, sest mina olen mina» – selline seisukoht on kõlanud ka avalikkuses, kirjutab kolumnist, kirjanik Mihkel Mutt.