Juhtkiri ⟩ Kriisi uus faas

Peaminister on teatanud avalikkusele, et tema tihe ajakava ei võimalda ühendkomisjoni koosolekule tulla. Kuid mis võiks olla olulisem praeguse skandaali otsustavast lõpetamisest ammendavate vastustega? Ilmselt aga ei soovi või ei saa Kaja Kallas neid vastuseid anda. See tähendab paraku idavedude kriisi liikumist uude faasi, kust peaministril ja koalitsioonil tervikuna polegi tagasiteed.

Oletame, et peaminister ei leiagi parlamendi jaoks enam aega ega lähe infotundidessegi, kuna sealgi kõlab ründavaid küsimusi. Mis siis saab edasi ja millised võiksid olla sanktsioonid?

Põhiseadus ega ka ükski alam seadus ei ütle sellise unikaalse olukorra kohta mitte midagi. Pidades silmas juba Prantsuse revolutsiooni ajal sõnastatud võimude lahususe printsiipi, mille järgi seadusandlik võim kontrollib täitevvõimu tegevust, oleks selline olukord parlamentarismi aluspõhimõtetega lihtsalt vaikimisi olemuslikus vastuolus. Sama mõeldamatu oleks olukord, kus president ei kuuluta välja parlamendivalimisi, sest a) tal on tihe töögraafik, b) ta lihtsalt ei taha, c) talle ei meeldi, et parlamenti valitakse tema jaoks ebasümpaatseid poliitikuid.

Demokraatlikus riigis ei tooda peaministrit parlamenti politseiga, vaid ta ilmub sinna ise.