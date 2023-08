PEETER ESPAK ⟩ Kallase ja Stark Logisticsi puhul tuleks kasutada «sundtoomist», nagu teeb USA kongress

On täiesti selge, et mistahes riigis - olgu see parlamentaarne, presidentaalne või isegi mingi pooleldi juhitav demokraatia, ei ole ka moraalses plaanis lihtsasti võimalik olukord, kus keegi ütleb, et «ma ei tule parlamendikomisjonile aru andma - sest ma leian, et see pole vajalik».