Marina Lapidus, Sandra Kaas ja Mikk Ilves ⟩ Kuidas pealinnalt kahjusid nõuda, kui äri jääb teetööde tõttu seisma

Pealinna ulatuslikud teetööd ei tule sel suvel Tallinnas liiklejatele ammu enam üllatusena. Kui autojuhtide jaoks piirdub üleskaevatud tänavate mõju üldiselt mõne kaugema ümberpõike või pikema ummikus veedetud ajaga, siis sootuks keerulisemas seisus on äripindade üürnikud ja omanikud, kelle äridele on juurdepääs muutunud piiratuks või üldse kadunud. Sellises olukorras on oma õiguste kaitseks erinevaid võimalusi, mida sageli ei teata.