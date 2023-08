Toomas Alatalu ⟩ Putini erioperatsioon «Prigožin» sillutab teed valimistele

Algul hõlmas see küll suurema osa Ukraina territooriumist ja loodeti, et sõjategevus lõpeb varsti, sest ega’s muidu USAga eesotsas ei toodud saatkondi ära Kiievist. Tänu Ukraina vastuhakule pilt muutus, aga ikkagi sai õigustada algset ettevaatlikku käitumist sellega, et pole tegu täiemahulise sõja, vaid erioperatsiooniga. Ettevaatlikusest on küll üle saadud, ent ükski Ukraina toetaja pole siiani end kuulutanud Venemaaga sõjas olevaks.