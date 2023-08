Sündimuse ja sellega seotud tegurite uurimine on Eesti ühiskonnale kahtlemata väga oluline. Sarnaselt paljude Euroopa riikidega on Eestis loomulik iive aastakümneid negatiivne olnud ning viimastel aastatel sündide arv varasemaga võrreldes veelgi langenud.

Pikaajaliste rahvastikuprotsesside mõistmiseks ja juhtimiseks on vaja aru saada inimeste käitumisest ja hoiakutest, et teaduspõhiste otsuste abil aidata kaasa sündide arvu suurenemisele ja perede kindlustundele Eesti ühiskonnas. Oluliste, samas tundlike küsimuste uurimisel on aga äärmiselt tähtis, et seda tehakse parima teadaoleva metoodika abil, järgides teadustöö üldtunnustatud eetilisi põhimõtteid.