Toomas Kiho ⟩ Mida teha Narvaga?

Mida teha Narvaga? Niisugune objektistav küsimus ei ole väga viisakas, palun vabandust, aga selline on tahes-tahtmata praegune Narva positsioon Eesti poliitilis-mentaalsel kaardil: Eesti suuruselt kolmandat linna vaadeldakse väljastpoolt ja kirjutatakse talle igasugu asju ette, kujundatakse tema tulevikku mingist üldisest Eesti hüvest lähtuvalt ning hoopis vähem narvalaste enda vaatepunktist. Ja tundes Narva lugu, on see ka mõistetav.

Praeguses Ukraina sõja olukorras on objektistamine süvenevgi: mida muud on ettepanekud Venemaa kodanike hääleõiguseta jätmiseks. Narva linnapea on hinnanud, et sellega jäetaks umbes kolmandik narvalasi ilma volikogu valimise õigusest. Õiglus on vahel päris karm asi.