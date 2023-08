MART RAUDSAAR ⟩ ENSV taastamist me ei vaja ka minivariandis

Kas uus teemapark suudab edasi anda autentselt neid olusid või on tegemist ühe lõbusa tingel-tangeliga, mis suhestub ajalooga sama autentselt nagu Arnold Schwarzenegger nõukogude ohvitseri mundris kohutava aktsendiga vene keelt rääkimas? Mis on sellise teemapargi eesmärk?

Kui eesmärk on nõukogude nostalgia, siis on teemapargi rajamine täiesti lubamatu. Okupatsioonimuuseum (mis siis, et veidi nigel) ning okupatsioonikujude väljapanek Tallinnas meil juba on. Ka on Vabaõhumuuseumis nõukogude aegne kolhoosniku korter. Seda rida jätkates tundub 1950. aastate Sillamäe korteri ning tehase ajaloo tutvustamine isegi mõeldav. Kuid ikkagi jääb küsimuseks kontekst. Ning ülejäänud idee tundub tagasihoidlikult öeldes jabur, eriti nendele, kes võitlesid ühel või teisel viisil meie vabaduse taastamise eest: dissidentidena eluga riskides, öölaulupidudel, Balti ketis.