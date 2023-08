Andres Herkel ⟩ Kas Kaja Kallas lahkub pauguga nagu Boris Johnson?

Praegune skandaal peaministri abikaasa äriseostest Venemaal on väärtuskonfliktina halvem ning sisaldab ränki vastuolusid. Väita, et abikaasa justkui passiivsed ärisidemed polnud peaministrile teada või olid väheolulised, pole veenev. Kallas ise on Arvo Halliku ettevõtesse raha pannud ning viimane pole passiivne osanik, sest tegutses ka nõukogu liikmena ja finantsjuhina. Lubadus osalus maha müüa ei aita, kui seda pole varem poolteise aasta jooksul taibatud teha.

Millest siis tuleb Kallase mõnetigi arusaamatu jonn mitte tagasi astuda? Asjaolu, et juriidiliselt on kõik korrektne ja Venemaale seatud sanktsioone otseselt ei rikutud, väärtuskonflikti ei kustuta. Samuti pole Kallase jätkamine Reformierakonnale pikaajaliselt kasulik, sest mittelahkumine räsib nii erakonda kui ka Kallast ennast. On väheusutav, et Reformierakonna sees sellest aru ei saada.