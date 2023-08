JOAN HINT ⟩ Sildistajatest ja õiglasest hinnangust ehk avalik vastus Priit Uringule

19. augustil ilmus Postimehes «faktide» poolest rikkalik ja «ärapanev» artikkel Priit Uringu poolt pealkirjaga «Avalikud andmed reeturkirjanikest». Kuna artikkel on tugevalt reaalsust väänav ning eksitav - ja siinkohal räägin vaid Aadu Hintist, oma vanaisast, kelle kohta saan, ja julgen, seda käsi südamel ka väita - ei saa ma paraku mitte vaiki olla.

Huvitav, kas «kirjanik» Priit Uring on vanarahva vanasõnaga kursis, et «kes teisele ütleb, see ise on»? Sest ilmselgelt pole hr. Uring tegelikkusega kursis (avalikud andmed ei võrdu oletuslike kommentaaridega netiavarustest) ning nii mõnegi mehe puhul pole tausta süvitsi isegi uurinud.