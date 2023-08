Kristjan Järvan ⟩ Kaja Kallase teritatud tühistamisvikat tabas perenaist ennast

«Sest see ei ole populaarne,» õigustas Reformierakonna peaminister valimiste ajal maksutõusudest vaikimist. See oli kõigest algus. Reformierakonna praegust valitsust on skandaalid ja moraalsed sügavikud saatnud algusest peale. Valitsuse leivanumbriks on kujunenud oponentide suunal kuulujuttude levitamine ja tühistamiskatsed. Praegune Venemaal tegutseva äri skandaal on tühistamisvikatile andnud suunaks senise moraalimajaka enda.

Moraalselt odava populaarsuse nimel ei olnud maksudebati puudumine ainuke vaikimine. Ei räägitud avalikkusele ka koostööst organisatsiooniga SALK, kust saadi nii andmeid kui ka tasuta sopaloopimise kampaaniaid konkurentide pihta. Aga vaikimine ei ole ainuke tööriist, millega on soovitud oma kujuteldavat moraalset üleolekut demonstreerida. Paradoksaalsel kombel on selleks Reformierakonna esindajad kasutanud just kuulujutte. Ma tõesti ei mäleta, et mõni peaminister oleks kasutanud valitsuse pressikonverentsi varem selleks, et oponente materdada keelepeksuga. Praeguse valitsusega on seda aga korduvalt juhtunud.