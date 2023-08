Martin Ehala ⟩ Valitsus teel isevalitsuse poole

Demokraatlikus õigusriigis annab inimesele volitused ametikohal töötamiseks rahvas või keegi, kes on oma volitused saanud rahvalt. Nii on kaudselt iga avaliku ametikoha kandjale volitused andnud rahvas. Seda tähendabki fraas, et rahvas on kõrgema võimu kandja.

Isevalitseja käes on võim seepärast, et tal on repressiivset jõudu tagada, et keegi tema võimu ei ohustaks. Ja tema ametisse nimetatud ametiisik püsib ametis ainult seetõttu, et isevalitsejal on võimu tagada talle ametikoht, ükskõik kui suur rahva nurin ka ei oleks. Või siis võtta ta isevalitsejaliku meelevallaga kohalt maha, sest tal on jõudu seda teha.