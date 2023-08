Riho Terras ⟩ Eesti tõsiseltvõetavus on Kallase tõttu saanud tohutu löögi

Reformierakonna juht Kaja Kallas on viimase pooleteise aasta jooksul pingutanud selle nimel, et Eesti sõna väärtust ja kaalu rahvusvahelisel areenil tõsta. Tema pingutused Euroopa suunal on olnud head ning Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonides sai Eestist ja temast üks suurimaid eeskõnelejaid. Seda hävitavam on asjaolu, et tema enda tagahoovis jätkus samal ajal abikaasa äri Venemaal.

Eesti tõsiseltvõetavus välispoliitikas on paljuski põhinenud põhimõttel Lead by example (enda eeskujuga juhtimine - toim). Oleme nõudnud NATO liitlastelt kaitsekulutuste kohustuse täitmist ja näidanud, et Eesti on võimeline seda ise täitma. Oleme idapartnerlusriikidele näidanud, et pingutuse ja reformide abil on võimalik jõuda Euroopa Liitu ja NATOsse. Oleme nõudnud Ukrainale suurema toetuse andmist ja panustasime sellesse ise juba enne sõda. Oleme nõudnud tugevamaid sanktsioone Venemaa sõjamasina peatamiseks ning ühes Poola, Läti ja Leeduga oleme selle nimel pingutanud. Nüüd on aga Eesti valitsusjuht jäänud vahele selge vassimisega tema abikaasa äriettevõtmistes Venemaa suunal.