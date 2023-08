Ita Ever – eesti teatri auväärseim näitlejanna

Näib, et näitlejad unustatakse kiiremini kui kirjanikud (Tammsaaret teavad tõepoolest kõik), keda aitavad meeles hoida nende alati lugemiseks valmis teosed. Näitleja lavarollid on seevastu kaduv kunst, mida videodki täiel moel alles ei hoia. Et näitlejat meeles pidada, on jäädvustada siiski tarvis, nii videos kui ka kirjasõnas. Mis siis, et «lootusetu on püüda suure näitleja fenomeni sõnadesse panna».2 Üritagem.