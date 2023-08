On raske, kuid siiski võimalik kujutada ette olukordi, kus poliitik pole süüdi ega vastuta oma sugulase äri eest, mida sugulane ajab sanktsioonide all oleva riigiga. Aga käsitledes Eesti peaministri retoorikat ja seisukohti, on see sisuliselt võimatu.

Sõja alguses on Eesti Kaja Kallase juhtimise all seadnud kindla kursi Ukraina abistamisele ja Venemaa pidurdamisele. See kurss on kiiduväärne ning on eeskujuks paljudele suurematele ja rikkamatele riikidele, mis keerulises olukorras eelistasid viivitada ja mõtiskleda.