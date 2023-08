JUHTKIRI ⟩ Vastutust ei saa müüa

On selge, et sammu eesmärgiks on päästa peaminister Kaja Kallase nägu ja positsioon. Ometi kord tegi Hallik midagi kiiduväärset, mida abikaasast hooliv mees peaks tegema. Nimelt andma ise kommentaare ja mitte jätma naist üksi kriitilises olukorras löögi alla. See on samm džentelmenluse poole.

Ootamatu on aga asjaolu, et kui varem ütles Kaja Kallas, et ei vastuta abikaasa äritegevuse eest, siis nüüd ütleb ka Arvo Hallik, et ei saa võtta vastutust: «Ma ei saa võtta vastutust oma kliendi ja äripartneri eest, nagu mistahes ettevõte ei tea kõike oma kliendi kohta.»

Jääb mulje, et keegi ei vastutagi. Kas firma müük või likvideerimine võtab tehtu eest vastutuse? Teame äripraktikast, et mõistliku aja jooksul tuleb endiselt vastutada minevikus tehtud tegude eest. Ning antud juhul viitavad asjaolud üha enam, et ilmselt on tegemist olnud Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehiilimisega.

Seega piltlikult öeldes lehma lihaks tegemine ei võta vastutust nende naabri kapsaste ja porgandite eest, mille loom jõudis ära süüa. Äri on tehtud ja raha saadud. Ja keegi ei vastutagi? Kaja Kallase abikaasa otsus firma ära müüa ei muuda olematuks olulisi küsimusi, mis on endiselt õhus. Õigupoolest tuleb neid küsimusi üha juurde.