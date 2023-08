NÄDALA NÄGU ⟩ Härra Kaja Kallas

Midagi pole teha, Hallik pole tähtis. See pole hinnang tema isiksusele ega omadustele, vaid fakti nentimine. Ta on ettevõtja ja investeerimispankur. Tõenäoliselt hea oma töös. Ta on avalikkuse ees ennast varju hoidnud. Eesti meedias on temast kirjutatud ülivähe. Mõned aastad tagasi Eesti Ekspressile antud intervjuus mainis Hallik ka ise, et tahab ajakirjanduses olla võimalikult vähe. Avalikkuse ees teeb Halliku tähtsaks ainult asjaolu, et ta on abielus Eesti peaministriga. Nüüd on Hallik vastu oma tahtmist meedias, aga tegelikult ja täiesti arusaadavalt on meedias hoopiski Kallas. Sest peaminister ei ole lihtsalt persoon, vaid riiklik institutsioon. Kõik mis puudutab teda, puudutab ka Eesti riiki.