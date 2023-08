ANALÜÜS ⟩ Kes on näinud Prigožini laipa?

Venemaa tsiviillennundusamet kinnitas eile, et Moskvast Peterburi teel olnud eralennuk Embraer Legacy 600 kukkus Tveri oblastis alla. Lennuki üks peamisi kasutajaid oli Wagneri variväe juht Jevgeni Prigožin. Hukkusid kolm meeskonnaliiget ning seitse reisijat. Selle lühikese teatega võib lugeda tõese ja kontrollitava info ka lõppenuks, sest muus osas on palju segast ja vastukäivat infot. Samas lähtuvad ametlikust infost ka need eksperdid, kes teavad suurepäraselt, et Venemaa riigiaparaadi teateid ei saa uskuda, kuna need on just sellised nagu parasjagu Kremlile vaja.