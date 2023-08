Eurostati andmetel on Eesti endiselt kõige väiksema valitsusvõlaga riik (sisemajanduse kogutoodangu kohta) Euroopas. Selle aasta esimeses kvartalis oli valitsusvõlg 17,2 protsenti SKTst, mis on mitu korda väiksem nii euroalast kui ka Euroopa Liidust tervikuna.

Ka eelarvdefitsiit on on Eestil väiksem nii euroala kui ka Euroopa Liidu keskmisest märkimisväärselt väiksem. Defitsiidis on peaaegu kõikide riikide eelarved, ülejääk on vaid Taanis.