Kaks aastat on Kaja Kallasele ehitatud Euroopa väärtusmajaka kuvandit. Sama kuvandiga võitis Reformierakond kevadised valimised. Nüüd on peaminister ise näidanud, et majakat ei olnudki olemas, oli vaid miraaž, mis kokkupõrkel tegelikkusega kildudeks purunes.