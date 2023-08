Tundub, et sabatihast meisterdades pidi looja olema sentimentaalses meeleolus. Ta torkas valge lõngakera taha pikad mustad suled ja pähe kaks väikest nööpsilma ning tillukese noka. Viimane viitab sellele, et sabatihased on peamiselt putuktoidulised. Seetõttu on talv nende jaoks raske aeg. Kui teised tihaseliigid külastavad siis meeleldi toidulaudu, on sabatihased inimese pakutud toitu – peamiselt rasvapalle – hakanud hindama alles viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul.