Aleksei Turovski ja Marcus Turovski ⟩ Lollus vaataja silmades: targad ja rumalad loomad

Milliseid loomi on inimesed sajandite või ka aastatuhandete vältel pidanud eriti tarkadeks, milliseid aga rumalaiks? Inimene on endale kõikide asjade mõõt ja võrdleb kõike maailmas olevat ja toimuvat just enda ja oma vastavate omaduste, võimete ja tegevustega, kirjutavad Aleksei ja Marcus Turovski.