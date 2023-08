OLEV REMSU ⟩ Üllus ja õilsus sõja ajal

Sõda on kole, kohe hirmus kole. Massikuritegusid, need, millised Vene väed on toime pannud ajutiselt vallutatud Ukraina territooriumeil. Kokku on leitud 90 tuhat veretööd, piinamised ja tapmised. Butša nimest on saanud uus Katõn. Peaaegu et igaöine linnade pommitamine, vähemalt 80 tuhande lapse küüditamine. Ja muidugi kõigepealt kallaletung slaavi ja usuvendadele ise. Ning kui palju jäledaid roimi veel lisanduks, kui saaks arvesse võtta kõik seni vabastamata alad? Õudne!