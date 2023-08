NÄDALA NÄGU ⟩ Putini päti pärand

Kolmapäeval tõenäoliselt hukkus lennuõnnetuses Jevgeni Prigožin, kelle kohta on tiitlit raske valida. Teda on kutsutud Putini kokaks, ta on istunud vangis, asutanud eraarmee Wagner ja käinud sõdimas Ukrainas ning on isiklikult inimesi tapnud. Talle meeldis desertööride päid purustada sepavasaraga.